Champions League, questa sera le prime due sfide degli ottavi: le formazioni

Questa sera torna la Champions League, con le prime due sfide degli ottavi di finale della competizione; di seguito le formazioni ufficiali.

Le due sfide vedranno contrapposte Atletico Madrid vs Liverpool e Borussia Dortmund vs PSG. Klopp si affida al suo solito 4-3-3 con il tridente formato da Salah-Manè-Firmino, mentre Simeone schiera Correa insieme a Morata.

Per quanto riguarda la seconda sfida, nel Borussia si vede Haaland dal primo minuto in campo, insieme all’ex Juventus Emre Can. Nel PSG torna Neymar, che sarà in avanti insieme a Mbappè e Di Maria.

Di seguito le formazioni ufficiali delle squadre impegnati in queste prime due prime partite degli ottavi di Champions League:

Atletico Madrid (4-4-2) : Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Correa, Morata.

Liverpool(4-3-3) : Alisson; Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Borussia Dortmund (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; T. Hazard, Haaland, Sancho.

Psg (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Marquinhos, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar.

