Champions League: Napoli-Barcellona: ecco il pallone della sfida

L’Adidas ha svelato il pallone che verrà utilizzato nella fase a eliminazione diretta della Champions League. In campo dagli ottavi di finale fino alla finale di Istanbul.

Così il sito ufficiale dell’UEFA:

“Ispirato alla città ospitante, dove l’occidente incontra l’oriente, il complesso disegno presenta un’interpretazione artistica fatta a mano di una mappa di Istanbul, che collega in modo unico il continente europeo e asiatico.

Evidenziando la profonda cultura dell’arte di Istanbul, le stelle bianche sono state messe in contrasto con una mappa della città stampata a mano. Il Bosforo, un corso d’acqua naturale che attraversa la città, è al centro del pallone. La suggestiva gamma di colori viola si ispira invece al sole che tramonta sopra il fiume da est a ovest.

La palla è dotata della più recente tecnologia adidas per garantire che i migliori giocatori d’Europa possano dare il meglio di sé durante la competizione. Il rivestimento esterno – come tutti i palloni da gara ufficiali adidas della UEFA Champions League – offre una presa sicura e un controllo completo, mentre i pannelli a forma di stella termicamente incollati forniscono una superficie senza giunture per un migliore primo tocco.

L’‘Istanbul 20′ sarà utilizzato per le rimanenti partite di UEFA Champions League di questa stagione, a partire dagli ottavi di finale che inizieranno domani”.

