Champions: ancora tre posti disponibili, le fasce del sorteggio quasi definitive

Con le ultime tre gare di ritorno dei play-off si chiude questa sera la fase dei preliminari della Champions League. Giovedì 29 agosto alle ore 18:00 il sorteggio a Montecarlo. Le fasce aggiornate.

Queste le gare in programma tutte con inizio alle ore 21:00:

PERCORSO CAMPIONI:

Ajax (Olanda)-Apoel Nicosia (Cipro) – andata 0-0

Slavia Praga (Repubblica Cec)-Cluj (Romania) – andata 1-0.



Club Brugge (Belgio)-Linz (Austria) – andata 1-0.

Queste le fasce parziali in vista del sorteggio in programma a Montecarlo giovedì 29 agosto (in rosso le squadre che ancora potrebbero cambiare fascia):

