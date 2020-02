Champions: l’UEFA conferma l’errore di Rocchi in Chelsea-Ajax, gli olandesi possono essere risarciti di 12 milioni

Continua a regnare il caos nella classe arbitrale italiana soprattutto dopo che l’UEFA ha confermato i gravi errori di Rocchi in Chelsea-Ajax. Ricordiamo che il match si è giocato per i gironi di Champions di quest’anno e che è terminato 4-2 a favore degli inglesi.

In quella partita il direttore di gara fischiò un rigore a favore del Chelsea con conseguente espulsione di Veltman. In quell’occasione Rocchi decise di espellere anche Blind (doppio giallo) per un fallo fatto nella stessa azione ma prima del calcio di rigore andando contro il regolamento. In quel caso l’arbitro avrebbe dovuto espellere Blind senza far proseguire l’azione che ha poi portato al rigore e all’espulsione di Veltman.

Dopo la conferma dell’UEFA, arrivata ufficiosamente in un vertice a Maiorca, l’Ajax può essere risarcita fino a 12 milioni di euro.

Fonte De Telegraaf.

