Champions: tutti i risulati del primo tempo

Alla fine dei primi 45 minuti di gioco Manchester Utd in vantaggio mentre la Roma ferma sul 1-1

In campo oggi per il turno di Champions League, l’unica squadra italiana rimasta in competizione: la Roma.

La squadra di Di Francesco termina i primi 45 minuti di gioco contro il Porto con un pareggio. 1-1

Segnano Soares al 26′ (Porto) e De Rossi su rigore al 37′ minuto.

Mentre in contemporanea a Parigi in campo PSG- Manchester UTD.

Al termine del primo tempo la squadra ospite vince per 1-2

segnano: Bernat al 12′ (PSG)- doppietta di Lukako al 2′ e 30′ minuto (Manchester Utd)

