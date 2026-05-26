Serie A

Che fine ha fatto arbitropoli? Ci aggiorna Saviano

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rocchi designatore aia

Un caso esploso con una forza dirompente che ha trascinato con sé i vertici del mondo arbitrale, poi all’improvviso il silenzio.

Che fine ha fatto l’indagine sul mondo arbitrale? Non se ne sente più parlare.

Nelle ultime ore Saviano attraverso il suo profilo social torna sull’argomento:

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