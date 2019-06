Chi prenderà il posto di Albiol?

E’ notizia delle ultime ore quella che vede il difensore spagnolo del Napoli, Raul Albiol, vicinissimo al Villareal. Ma chi prenderà il suo posto? Osserviamo da vicino i difensori su cui potrebbe puntare il Napoli se l’addio di Albiol fosse ufficiale.

Il primo della lista, la suggestione più grande, è sicuramente Kostas Manolas. Acquistare il difensore greco per sostituire Albiol significherebbe davvero fare un grosso passo in avanti.

In primis perché Manolas è più giovane di cinque anni e poi perché in questi anni ha dimostrato di essere un difensore all’altezza di sostituire un leader della difesa come Albiol.

Creare una coppia di centrali formata da lui e Koulibaly significherebbe aggiungere fisico e velocità ad un reparto che comprenderebbe due dei centrali più forti al Mondo.

Inoltre il difensore greco ha dimostrato di far sentire la sua presenza anche in zona gol in situazioni di palla inattiva. Non è un caso se oltre al Napoli a seguirlo è anche la Juventus. Ricordiamo che il suo agente è Mino Raiola che in questi ultimi mesi è in costante contatto con il Napoli per discutere il futuro di Insigne e per trattare con Lozano del PSV.

Nelle ultime ore, però, sono salite le quotazioni di Nathan Aké, difensore 24enne del Bournemouth. Un calciatore polivalente dato che in questa stagione oltre a ricoprire il ruolo di centrale di difesa è stato schierato anche come terzino sinistro o addirittura mediano. Nonostante la giovane età può già vantare due Premier League, una Coppa di Lega Inglese e un’Europa League, trofei vinti con il Chelsea con il quale ha giocato fino al 2017. La sua valutazione è di 30 milioni ed è gestito dalla Key Sports Management.

Comments

comments