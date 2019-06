Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, è stato interrogato sui possibili movimenti di mercato del Napoli in attacco.

“Duvan? Io non spenderei soldi per lui se c’è Milik, mi sembrerebbe uno spreco. Inglese può essere una buona riserva per entrambi, ma l’uno o l’altro. Avendo Milik non credo il Napoli cercherà una punta titolare, ma vorrà far migliorare ulteriormente il polacco. Se non ci crede andrà a sostituirlo, ma secondo me vorrà puntare fortemente su di lui”.

