Chiariello: “Il Napoli ha surclassato la Juve, Ronaldo ha simulato e andava ammonito”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Crc durante la trasmissione ‘Un calcio alla radio’.

“Le polemiche non accennano a placarsi. Per me, Cristiano Ronaldo ha simulato e andava fermato il gioco con rispettiva ammonizione del portoghese. Noi napoletani restiamo orgogliosi di una squadra che ha surclassato la Juventus. Le lacrime di Insigne sono un colpo al cuore perchè un palo non può cancellare il suo valore. Tutto passa per la feroce concentrazione dell’Europa League e per la partita con il Salisburgo. Ancelotti sta facendo un ottimo lavoro”.

