Chiariello: “Italia del calcio spendacciona, Lotito il miglior gestore della Serie A”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, il giornalista Umberto Chiariello ha fatto il Editonuovo:



“Italia spendacciona, 1.360 milioni d’ingaggi. Lotito il miglior gestore della Serie A.

C’è quest’aberrazione nel mondo del pallone per cui questi megamilionari, giocatori professionisti, vengono inquadrati come lavoratori dipendenti per cui pagano contributi molto alti.

La gazzetta dice che l’Italia spende sempre di più. Mi sembra che il calcio italiano sia indebitatissimo eppure dal 2015 al 2016 si è passato a 200 milioni in più. Si piange sempre più miseria, diritti televisivi e noi paghiamo.

La squadra migliore di tutti è quella di Lotito che con 72 milioni, combatte per grandi obiettivi. Sarà anche antipatico, ma è un gestore straordinario.

Al diavolo il monte ingaggi, Ancelotti vuole provarci lo stesso. Torno a ragionare sui numeri. Nel calcio non sono tutto, ma sono una grande parte, quasi magica. Il numero di una maglia, come il 10 ti fa pensare a Maradona, Pelè, Platini. Un giorno non trovavo la maglietta nello spogliatoio che era la 10 e infilo la 14. La indossava Cruijff”.

