Chiariello: “Llorente, il Re Leone, fa innamorare le partenopee, ma vuole rubare il cuore a tutti i tifosi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda a Radio Punto Nuovo è intervenuto Umberto Chiariello che ha parlato dell’arrivo di Llorente al Napoli.

“E’ arrivato per ultimo, in punta di piedi, da svincolato alla veneranda età di 34. Il suo arrivo non è passato inosservato, soprattutto per le giovani partenopee. Il ragazzo è andato girando, a conoscere la città. Nonostante si fosse allenato da solo, ha mostrato subito una buona condizione. Milik e Insigne sono fuori, il primo da oltre un mese, quindi si apre un immediato impiego di Fernando Llorente. Il Re Leone, guarda caso in questo periodo film record di incassi, indosserà la numero 9 di Higuain. Ha tutta la voglia di conquistare il cuore non solo delle napoletane, ma di tutti i tifosi”.

