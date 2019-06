Chiariello: “Se non prendi ora James quando ti ricapita”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, il consueto appuntamento con l’editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC.

“Stamattina ho ricevuto un paio di messaggi importanti. Un tifoso è stato molto carino, una lettera aperta per Sarri, ma ce n’è un altro in cui parla un tifoso scettico che dice: “De Laurentiis sono 3 anni che vuole Chiesa, arriva la Juventus 3 ore e lo prende. Piatek il Milan l’ha preso in 2 giorni. Sai cosa accadrà? Che dopo tutti questi nomi De Laurentiis dirà che in attacco stiamo bene”. A me fa molto sorridere. Insigne, Mertens, Milik, Younes, Ounas rimangono e stiamo apposto così. Vi torna tutto? A me tornerebbe, questo attacco mi sta bene. A patto che dietro di loro ci sia uno come James Rodriguez, una scommessa pericolosa, ma da fare. Se non lo prendi ora uno come lui, quando ti ricapita più?”.

Comments

comments