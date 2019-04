Chiariello: “Stasera non vanno in campo i fatturati, l’Ajax ha dimostrato che contano le idee di gioco”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, il consueto appuntamento di Umberto Chiariello con l’edito-radio, in onda su Radio CRC.

“E’ vero che siamo alla strettissima viglia di Napoli-Arsenal, madre di tutte le battaglie, ma siamo anche nel post partita di quanto accaduto allo Stadium dopo Juve-Ajax. Le analisi sono tante. Sacchi ha ribadito questa mattina, alla Gazzetta dello Sport, che senza gioco non si va da nessuna parte. Oggi, esce fuori che l’Ajax ha il fatturato della Lazio e della Fiorentina e il monte ingaggi dell’Atalanta. Come la mettiamo? L’Arsenal fattura due volte e mezzo in più del Napoli e ha un monte ingaggi di 180 milioni. Il Napoli ha sfondato il muro dei cento milioni, ma tra le prime 8 della Champions basti pensare che il Tottenham è lontanissimo, con i suoi 167 milioni, dalle varie Juve, Manchester City e Barcellona. Stasera non entreranno in campo fatturati ed ingaggi ma entreranno le idee di gioco, la programmazione di un club, come ha dimostrato l’Ajax. Il Napoli di questa sera, che ha subito per tre anni iniezioni di calcio vero da parte di Maurizio Sarri, si ricordi di Napoli-Liverpool; ma il Napoli dovrà essere superiore, l’1 a 0 non basta. Fu una partita perfetta a livello difensivo, ma bisogna segnare di più. Chi vuole essere campione deve fare grandi imprese e questa è la sera delle grandi imprese”.

