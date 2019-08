Chiariello su Chiriches: “Cessione per uno straniero last minute?”

Umberto Chiariello, giornalista, ha commentato la possibile cessione di Vlad Chiriches ipotizzando l’arrivo last minute di uno straniero.

Il noto giornalista Umberto Chiariello commenta la possibile cessione di Vlad Chiriches, difensore del Napoli. Lo fa con una domanda, attraverso la piattaforma social Twitter. Di seguito le sue parole:

“Se è vero che il Napoli intende cedere Chiriches, non vi viene un sospetto? Che deve liberare un altro posto di straniero in rosa perché gli arrivi stranieri last minute sono 2, non solo Llorente per Ounas ma anche un altro… A meno che non rimanga Ounas (cosa poco probabile…).”

Comments

comments