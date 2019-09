Chiariello su Elmas: “Per me era un azzardo, ma è strepitoso”

Umberto Chiariello ha commentato la partita disputata dal Napoli contro la Sampdoria e ha elogiato Eljif Elmas, su cui era scettico.

Nel commentare la partita che il Napoli ha disputato contro la Sampdoria, Umberto Chiariello ha cambiato opinione su Eljif Elmas. Per lui era un azzardo di mercato ma dopo ieri lo ha definito strepitoso; di seguito le sue parole sulla partita:

“Ora si gioca ogni 3 giorni ed arriva subito l’ostacolo più alto, il Liverpool di Mané e Salah. Ma è solo una bella pagina di storia, non cambierà nulla perché nel girone puoi anche perdere visto che hai Genk e Salisburgo.

Se perdi non cambia il girone. Con la Samp era decisiva, è brutto dirlo, ma dopo il ko di Torino incredibile il Napoli oggi non poteva perdere punti. Pur non registrando ancora la fase difensiva, non ha preso gol e ne ha fatti 2, quindi 9 in 3 gare, e Mertens sale a -3 da Diego.

Llorente subito assist, Elmas strepitoso, per me era un azzardo ma complimenti a chi l’ha scoperto perché è uno veramente importante.“

