Chiariello su Koulibaly: “Deve calmarsi, il suo inizio è penalizzante”

Umberto Chiariello va duro su Kalidou Koulibaly, dopo l’espulsione di ieri sera; il giornalista ha detto esplicitamente che deve calmarsi se vuole essere leader positivo.

L’espulsione di Kalidou Koulibaly non è passata inosservata ed Umberto Chiariello riprende il difensore senegalese; questo perché per lui il suo inizio è stato penalizzante dato che si deve puntare su di lui come leader positivo, elogiando allo stesso tempo Mertens.

Di seguito le sue parole:

“Koulibaly deve darsi una calmata, oggi s’è fatto anche espellere. Dobbiamo puntare su di lui come leader positivo, il più forte difensore del mondo. In questo inizio di campionato ci ha penalizzato oltre misura mentre con il Liverpool è stato il migliore. Deve essere leader come Mertens, ancora il migliore per abnegazione.“

