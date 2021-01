Chiellini alla Rai: “Ci tenevamo a vincere, siamo stati sempre uniti stasera”

Il calciatore della Juventus Giorgio Chiellini ai microfoni della Rai ha commentato la finale di Supercoppa giocata contro il Napoli.

“Era una partita importante, ci tenevamo perché era una Coppa e perché volevamo riscattare la sconfitta con l’Inter. Non era facile, il Napoli ha giocatori forti ma noi siamo stati sempre squadra quando c’era da soffrire e quando si doveva tenere il gioco in mano.

Avevo dei dubbi sulla mia condizione dopo la partita di domenica che è stata molto impegnativa. Sono contento perché ho alzato un’altra coppa e questo deve essere un punto di partenza per la nostra stagione.

Scudetto? Bisogna star tranquilli e dare continuità ai risultati, se riusciamo a trovarla potremmo ambire a raggiungerli. Al momento non possiamo guardare la classifica che per noi è ancora deficitaria finché non recuperiamo la partita con il Napoli.

La cosa più importante di oggi è che siamo stati uniti in tutte le fasi. Domenica ci siamo disuniti alle prime difficoltà ed è stato questo il nostro primo errore. Oggi siamo stati sempre compatti e siamo stati bravi soprattutto nelle riaggressioni contro una squadra molto brave nelle imbucate.

Siamo stati molto bravi a limitare i giocatori del Napoli che negli spazi aperti sono molto pericolosi. Faccio i complimenti anche ai calciatori che hanno giocato in avanti e hanno dato una mano in copertura.”

Comments

comments