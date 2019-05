Chiellini: “Nuovo allenatore? Sarà un nome da Juve”

Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano italiano Tuttosport.

“Sono serenissimo, non ne so più di voi. Però sono convinto che sarà un grande allenatore. E la Juventus continuerà a vincere. La società farà la scelta migliore possibile. D’altronde, qui si parla di un livello talmente alto…Sarà un nome da Juventus“.

Sulla scelta di separarsi fatta dalla società e dall’allenatore livornese Chiellini non ha dubbi: “Max va via acclamato da tutti. Ha fatto qualcosa probabilmente di irripetibile, tra scudetti, Coppe, finali di Champions. È un ciclo durissimo da ripetere per continuità di successi. Ecco perchè non mi sorprenderei di rivederlo alla Juve tra qualche anno, perchè l’amore che Max ha per la Juve e viceversa è talmente grande che un domani si potranno ritrovare tranquillamente”.

“Quanto alle presunte polemiche tra giocatori e allenatore – prosegue il capitano della Juventus – non è vero nulla: il rispetto, la stima e l’affetto per Allegri è stato dimostrato da tutti noi nell’ultima settimana all’esterno, perchè all’interno, nello spogliatoio, non c’era neanche bisogno“.

“Conte all’Inter? Mi dispiacerebbe vederlo lì, ma fa parte della vita. Capisco che si tratta di professionisti, però vederlo in nerazzurro mi farebbe strano. Non è una critica, lo sanno tutti che con Antonio ho un rapporto speciale. Che dire, spero che gli vada tutto bene ma che all’Inter non vinca nulla. È la verità, tanto che quando allenava in Chelsea ho tifato per lui. All’Inter no, non posso farlo davvero”.

