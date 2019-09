Ciaschini: “Manolas dovrà lavorare su affiatamento e coordinamento”

Lo storico vice di Carlo Ancelotti, Giorgio Ciaschini, ha parlato del Napoli nel suo intervento a Radio Sportiva; di seguito le sue parole.

Giorgio Chiaschini, storico vice di Ancelotti, è intervenuto a Radio Sportiva, nella giornata di oggi. Gli argomenti trattati sono stati Manolas, l’equilibrio difensivo e l’acquisto di Hirving Lozano. Di seguito le sue parole:

“Lozano è già di suo un ottimo giocatore, e sia a livello fisico che nella rapidità può entrare bene negli schemi del Napoli: sa fare la punta partendo da fuori ma sa anche far gol. Si è inserito molto bene.

Il Napoli aveva un certo equilibrio a livello difensivo. Ora Manolas deve inserirsi non tanto in termini di qualità ma di equilibrio inteso come affiatamento e coordinamento perfetto dei movimenti; su questo ci sarà da lavorare. Credo che sarà un campionato molto combattuto anche nei primi posti della classifica.“

Comments

comments