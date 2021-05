CIES, il Napoli ha il miglior calciatore della Serie A per rendimento

Uno studio del CIES ha stilato la classifica dei migliori calciatori della Serie A per rendimento ed il Napoli ha il primo in assoluto.

La classifica si basa sull’indice che tiene in considerazione i gesti tecnici, il tempo di gioco, il livello delle competizioni disputate ed altro. In questa classifica è Insigne a risultare il migliore della Serie A per prestazioni offerte.

A seguire la Top 10:

Lorenzo Insigne (Napoli) 336 punti Achraf Hakimi (Inter) 334 Cristiano Ronaldo (Juventus) 328 Theo Hernandez (Milan) 328 Domenico Berardi (Sassuolo) 324 Zlatan Ibrahimovic (Milan) 324 Henrikh Mkhitaryan (Roma) 323 Berat Djimsiti (Atalanta) 322 Alessandro Bastoni (Inter) 321 Gianluca Mancini (Roma) 321

