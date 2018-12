Classifica anno solare: è uno dei migliori Napoli di sempre

Il 2018 si chiude per il Napoli con un ottimo numero di punti a cavallo fra i due ultimi campionati.

Il 2018 del Napoli si chiude con una vittoria al cardiopalma contro il Bologna ma soprattutto con la consapevolezza di una grande annata, in termini di risultati, alla quale è mancata soltanto un trofeo a maggio. Gli azzurri da gennaio a dicembre di quest’anno hanno raccimolato in Serie A la bellezza di 87 punti in 38 gare (frutto di 27 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Una vera e propria media-scudetto (2,28 punti) nonostante il cambio di allenatore fra i due campionati e l’aver in parte mollato la stagione con Sarri nelle successive gare dopo Juve-Napoli.

E proprio soltanto la Juventus, che ha incentivato il punteggio con l’andatura da record dell’attuale stagione, ha fatto meglio degli azzurri quest’anno con ben 101 punti. Per il Napoli però resta un 2018 da record, il secondo miglior anno solare di sempre di tutta la storia (sia in termini di punti che di posizione in classifica): soltanto l’anno scorso il Napoli è riuscito a far meglio (99 punti a cavallo fra il terzo posto finale del 2016/2017 e il primo posto nel girone d’andata del 2017/2018).

La media-punti del Napoli nel 2018 (2,28 punti) è notevolmente superiore finanche a quella del 1987, Nell’anno del primo Scudetto infatti gli azzurri, da gennaio a dicembre (sempre al primo posto) accumularono: 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte per un totale di attuali 60 punti (media 2,06).

Queste le classifiche degli ultimi 5 anni solari:

2014 – Juventus 95, Roma 80, Napoli 69, Milan-Lazio 63

2015 – Juventus 81, Fiorentina 75, Napoli 71, Inter 70

2016 – Juventus 100, Roma 86, Napoli 82, Lazio 65

2017 – Napoli 99, Juventus 96, Roma 88, Inter-Lazio 73

2018 – Juventus 101, Napoli 87, Inter 70, Milan 70

