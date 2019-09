Commisso: “Esonero Montella? Fake news. Abbiamo bisogno di tempo”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così nella conferenza stampa di fine mercato sulle voci di un possibile esonero per Montella.

“Ho sentito la notizia dell’addio di Montella e devo smentirla, è una fake news e lui resta con noi. Ho già detto che siamo all’inizio e che abbiamo bisogno di tempo. Abbiamo già fatto dei progressi, ma non si può fare tutto in un giorno. Sono contento dello sforzo che stanno facendo coloro che lavorano qui a Firenze, io so prendermi dei rischi, ma punto a migliorare le cose”.

