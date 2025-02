Como-Napoli: ampliato il settore ospiti al Sinigallia

Como-Napoli: partita alle 12 di questa mattina la prevendita dei biglietti per Como-Napoli, gara in programma domenica alle ore 12:30. I tifosi azzurri residenti in Campania, potranno essere presenti nel settore ospiti

Per la prima volta nel 2025, trasferta aperta a tutti (dopo 6 trasferte vietate di fila) con la sola condizione necessaria della Fidelity Card. In poche ore sold-out i tagliandi del settore ospiti Inizialmente i biglietti a disposizione erano 700, poi c’è stato l’ampliamento a 875 (+ 175 posti).

Le parole del Sindaco di Como, Alessandro Rapinese, a Radio Goal su Kisskissnapoli: “Ampliamento del settore ospiti del Sinigaglia? Era una sorpresa in serbo per i tifosi del Napoli, abbiamo aggiunto 175 posti dedicati ai tifosi azzurri. Il nostro impianto è da rimettere a posto, spero sia una bella festa e che ce la godremo tutti insieme. Tra l’altro il nostro obiettivo è quello di avere uno stadio nuovo. Disposizioni per i tifosi del Napoli? Per l’arrivo dei pullman, per i tifosi organizzati, ci sarà un determinato luogo e da lì verranno accompagnati allo stadio. Molti tifosi del Napoli che vivono a Como ci arriveranno a piedi. Lo stadio di Como non ha mai avuto così tanta pressione positiva come succede col Napoli”.

Comments

comments