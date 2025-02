Como-Napoli: i biglietti per la gara aperta ai tifosi azzurri

Como-Napoli sarà la prossima gara della squadra di Conte capolista: match che si preannuncia speciale per i supporter partenopei che potranno finalmente assistere alla trasferta

Dopo aver subito divieti nelle ultime uscite, la situazione è cambiata nelle ultime ore. Secondo quanto comunicato dal sito ufficiale del club, la trasferta in Lombardia sarà aperta ai sostenitori del Napoli, offrendo loro l’opportunità di sostenere la squadra da vicino.

Ecco il comunicato del club: “La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Como – Napoli, in programma domenica 23 febbraio 2025, alle ore 12:30 allo stadio Sinigaglia di Como, saranno in vendita con le seguenti modalità: I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di martedì 18 febbraio 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, così come stabilito dalle autorità competenti. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 22 febbraio 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Prezzi. Settore Ospiti: € 35,00″.

Comments

comments