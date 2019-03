Con Napoli-Salisburgo è partita la lotta ai parcheggiatori abusivi

Napoli-Salisburgo non è stata solo la vittoria degli azzurri per 3 a 0; la stessa sera è partita la lotta ai parcheggiatori abusivi fuori al San Paolo.

La Repubblica riferisce di un fatto importante, avvenuto durante la partita di Europa League Napoli-Salisburgo. La Polizia Municipale ha impiegato oltre 90 agenti per contrastare i parcheggiatori abusivi nelle zone vicine al San Paolo.

A fine caccia in 62 hanno subito le sanzioni, con sequestri per oltre 100 mila euro; l’attività della Polizia Municipale si è concentrata nelle zone di Piazzale Tecchio e quelle limitrofe. Piccola nota finale personale: che sia un inizio per contrastare questo brutto fenomeno? Si spera di sì…

