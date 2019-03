Condò: “Europa League alla portata del Napoli. Con il Salisburgo è già chiusa al 90%”

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport e grande firma del giornalismo sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Il Napoli ha un vantaggio importante, la partita mi sembra già chiusa al 90 %, con un goal del Napoli il Salisburgo dovrebbe farne 5 e mi sembra molto improbabile. È chiaro che la preoccupazione principale di Ancelotti sia la difesa perchè non sarà quella titolare.

Icardi? L’Inter non si è resa conto di come la situazione si stesse deteriorando all’interno dello spogliatoio e ha dovuto prendere una decisione difficile, quella di togliergli la fascia di capitano. Credo che ormai tutti sappiano che Icardi l’anno prossimo non farà parte di questa rosa, sicuramente non potranno venderlo ai 110 milioni della clausola, dovranno abbassare le loro pretese.

L’anno scorso il Napoli è arrivato vicinissimo alla Juventus e la reazione della Juventus è stata quella di prendere Cristiano Ronaldo che sapevamo valesse almeno 10 punti se non di più. Il Napoli ha cambiato strada, ha cambiato allenatore, Hamsik è andato via ma sicuramente l’anno prossimo non avrebbe giocato titolare. Fabian Ruiz è un giocatore che mi piace molto ed è la dimostrazione della bravura di Giuntoli, il centrocampo del Napoli girerà intorno a lui per i prossimi anni.

L’Europa League è un’obiettivo alla portata del Napoli, è stato un anno esplorativo questo per il Napoli di Ancelotti, il prossimo anno mi aspetto qualcosa in più anche sul mercato.

