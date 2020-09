Condò: “Napoli e Milan meglio di Juventus e Inter: spazio ai giovani“

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Condò, Sky Sport.

“Friedkin sarà per la prima volta a Roma questa settimana, spero che chiami Totti per un caffè, credo accadrà. Il Napoli ed il Milan mi stanno piacendo più di Juventus e Inter, perché prendono giocatori giovani. I centravanti della Juve potrebbero essere Suarez, Dzeko o Cavani: tutti oltre i 30 anni. Ecco perché apprezzo di più Osimhen e Tonali. Inter-Milan allo stadio? Speriamo. Secondo me la riapertura, se viene fatta, va fatta ovunque. Non vorrei vedere degli stadi dove un po’ di tifosi sono ammessi ed altri no. Ho letto che a riguardo, la potestà delle Regioni è molto forte, ma le autorità calcistiche devono garantire unità ai club. Se Napoli e Milan possono approfittare di una debolezza della Juventus? Il mercato è ancora da farsi. In questo momento vedo Juventus, Inter e Atalanta in pole position. E poi vedo Napoli, Lazio e Milan. Fiorentina e Sassuolo possono pensare all’Europa League”.

