Confronto nella notte tra il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma e un gruppo di ultras rossoneri all’esterno dell’albergo.

La presa di posizione degli ultrà ha come base gli abboccamenti di Raiola con la Juve per il portiere, ossia un lavoro dietro le quinte che potrebbe portarlo in bianconero a fine stagione.

Stando a quanto riportato da autorevoli testate, il portiere campano avrebbe lasciato l’incontro in lacrime.

