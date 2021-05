Occhio a Mertens, il Cagliari può diventare la sua vittima preferita

Dries Mertens quando vede rossoblù si scatena: oggi può fare del Cagliari la sua nuova vittima preferita, superando il Bologna.

Che inizi da titolare o dalla panchina, Dries Mertens è pronto a mettere di nuovo la sua firma contro il Cagliari. L’attaccante del Napoli è a quota 9 gol in questo campionato e cerca la doppia cifra per diventare il terzo giocatore della storia azzurra a raggiungerla in cinque stagioni differenti (insieme a Vojak e Maradona). Ma non solo: proprio il Cagliari è una delle sue vittime preferite con 10 gol realizzati a sardi e – riferisce Opta – solo altre 3 volte un azzurro è andato in doppia cifrta contro un avversario: Antonio Vojak contro la Triestina (13), Gonzalo Higuaín contro la Lazio (11) e lo stesso Mertens contro il Bologna (11).

