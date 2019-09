Conte, allenatore Inter: “Dopo tre anni ho trovato ancora più odio”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, si è soffermato sul problema degli insulti e sul razzismo, trovando la situazione peggiorata dopo tre anni.

Il ritorno in Italia dopo tre anni di assenza non è stato dei migliori per Antonio Conte, per quanto riguarda i problemi di insulti e razzismo. Il tecnico dell’Inter si è soffermato sulla questione e ha ammesso che ha trovato la situazione peggiorata rispetto a tre anni fa.

Di seguito le sue parole:

“Qualsiasi forma d’insulto è un problema, non solo il razzismo. Esiste in Italia. E va sempre peggiorando, non stiamo andando a migliorare. Sono tornato dopo 3 anni e ho trovato tantissimo odio e rancore. L’Italia è peggiorata all’ennesima potenza.

Siamo colpevoli tutti. Compresi voi (i giornalisti, ndr) che siete seduti là. Si fanno anche articoli in cui si fomenta l’odio. Tutti quanti un bell’esame di coscienza. Questo è diseducativo verso le nuove generazioni che stanno davanti alle tastiere e leggono odio.”

fonte: ansa.

