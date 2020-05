Conte: “Trump contro la Cina? Accerteremo le responsabilità della pandemia”

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha parlato in un’intervista ad Affaritaliani delle parole del presidente americano Trump.

“Trump ha incolpato la Cina? A tempo debito sarà inevitabile, una volta acquisite tutte le necessarie informazioni, accertare eventuali responsabilità nella gestione della pandemia che a livello internazionale hanno condizionato l’attuale emergenza.

Per il momento riteniamo prioritario favorire il più possibile la collaborazione internazionale quale strumento fondamentale per sconfiggere il virus e per tutelare la salute globale.

L’Italia crede molto in questa possibilità di cooperazione ed è pronta a dare il suo contributo, come stiamo già facendo nel quadro dell’Alleanza globale contro il Coronavirus e come certamente intendiamo fare al meglio nell’esercizio della nostra prossima Presidenza del G20″.

Comments

comments