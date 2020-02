Contro il Lecce di nuovo assenti i gruppi organizzati del tifo: i possibili motivi

L’assenza dei gruppi organizzati contro il Lecce ha sorpreso tutti, soprattutto dopo quello che sembrava una pace sancita.

Cosa sia successo per spingere i gruppi organizzati a disertare la sfida con il Lecce difficile saperlo con certezza.

Per ora ci sono quelle che al momento sembrano motivazioni ufficiose sulla quale si attendono conferme.

Sembrerebbe che durante il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi all’interno del San Paolo dalle Forze dell’Ordine, sarebbero stati trovati dei fumogeni nascosti all’interno dello stadio.

La cosa che lascia perplessi in merito al ritrovamento è il perché non sia possibile risalire, tramite i filmati delle telecamere a circuito chiuso installate all’esterno e all’interno del San Paolo, alla identificazione dell’eventuale ‘coraggioso’ individuo che in un momento di facili Daspo e multe abbia deciso di introdursi all’interno della struttura in maniera furtiva per nascondere il materiale pirotecnico vietato.

Ma la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe un’altra ancora.

Ribadiamo però che è una versione ufficiosa in attesa di conferme.

Sembrerebbe che ai gruppi organizzati sarebbe stato vietato introdurre all’interno del San Paolo bandiere, tamburi e megafoni in occasione della gara con il Lecce.

Insomma tra la Questura e la SSC Napoli da una parte e i gruppi del tifo organizzato sembra essere ormai un muro contro muro.

Intanto nelle prossime settimane il Napoli è atteso da sfide decisive in campionato. Poi dalla semifinale di Coppa Italia, oltre che dalla quasi proibitiva sfida con il Barcellona in Champions.

Per superare tanti ostacoli serve l’aiuto di tutti, ma proprio di tutti.

