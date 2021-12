Coppa d’Africa: proseguono i preparativi, si attende smentita alla notizia lanciata da RMC Sport

Questa mattina i francesi di RMC Sport hanno lanciato la notizia di un possibile annullamento della Coppa d’Africa 2022 [LEGGI QUI].

In attesa di una smentita ufficiale della notizia il portale web ufficiale della CAF (la confederazione calcistica africana) conferma che continuano i preparativi per lo svolgimento della competizione in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022.

Ecco quanto riportato dal portale web della CAF.

“A meno di quattro settimane dall’inizio del più grande evento africano, la TotalEnergies Africa Cup of Nations in Camerun 2021, il segretario generale della CAF Veron Mosengo-Omba ha preso atto dei progressi compiuti, ma ha anche esortato tutti a lavorare 24 ore su 24 per garantire che tutto è in atto per la partita di apertura del 9 gennaio 2022.

Mosengo-Omba è attualmente in Camerun per unirsi al team CAF che sta già lavorando con il Comitato Organizzatore Locale e il governo del Camerun nella consegna dell’evento.

Ieri ha tenuto diversi incontri tra cui il ministro dello sport, il professor Narcise Mouelle Kombi e il ministro della sanità pubblica Manaouda Malachie.

A seguito di una direttiva del presidente della CAF, il dottor Patrice Motsepe che ha avviato discussioni con il governo del Camerun sull’approccio sanitario e sui protocolli Covid19 alla TotalEnergies Africa Cup of Nations, l’incontro tra CAF e Ministero della Salute ha chiarito una serie di dettagli in relazione alla competizione . La CAF e il governo del Camerun hanno raggiunto un terreno comune sull’approccio alla competizione a gennaio. I dettagli e l’esito di queste discussioni saranno rivelati più avanti questa settimana.

Mosengo-Omba ha anche trascorso diverse ore all’Olembe Stadium dove ha incontrato la squadra che lavorava allo stadio.

“Gli incontri sono stati importanti per ottenere un livello di comprensione sullo stato di preparazione in Camerun. C’è molto lavoro da fare. Dobbiamo continuare con lo stesso slancio. Non possiamo riposare. Dobbiamo lavorare tutto il giorno. Non sto riposando, il LOC non può riposare. Il CAF non può riposare. Tutti devono unirsi agli sforzi. Vogliamo vedere una grande Coppa delle Nazioni Africane TotalEnergies qui in Camerun a gennaio del prossimo anno”, ha detto.

“Insieme al ministro dello Sport, abbiamo discusso tutte le questioni in sospeso e la via da seguire”.

Per la prima volta nella storia dei preparativi dell’AFCON e, per dare il miglior supporto possibile ai padroni di casa, il CAF ha aperto un ufficio a Yaoundé, in Camerun, in collegamento diretto con il LOC.

“Abbiamo messo il miglior sistema di supporto per questa competizione. Negli ultimi mesi, il nostro ufficio al Cairo e anche l’ufficio a Yaoundé hanno lavorato a stretto contatto con il governo del Camerun e il LOC per garantire la creazione delle migliori condizioni possibili per i visitatori. Stiamo lavorando su una serie di aspetti ora, inclusa la garanzia del movimento dei 24 team partecipanti, dei partner commerciali e di altre parti interessate che vengono in Camerun”, ha affermato.

Sebbene abbia notato alcune aree che necessitano ancora di attenzione prima della settimana di apertura della competizione, il Segretario Generale della CAF rimane ottimista.

Mosengo-Omba ha dichiarato: “Ci sono molti progressi nella maggior parte delle questioni operative e attualmente c’è lavoro che viene svolto giorno e notte dalla nazione ospitante, il Camerun, per garantire che tutte le strutture per le squadre siano pronte. Sappiamo dell’enorme sforzo che tutti stanno mettendo come parte degli ultimi ritocchi a terra. Vediamo questi progressi, riconosciamo questi progressi”.

CAF ha riscontrato molto interesse da parte delle organizzazioni dei media a livello globale. Finora, il CAF ha ricevuto 2110 candidature per i media da 59 paesi. Riaffermando ancora una volta lo stato del torneo e il suo fascino globale”.

