Coppa d’Africa, sarà l’Egitto a sfidare il Senegal in finale

Coppa D’Africa – In semifinale l’Egitto batte ai rigori il Camerun e vola in finale contro il Senegal di Koulibaly.



L’Egitto vola in finale di Coppa d’Africa dopo una battaglia infinita contro il Camerun e conclusa con la vittoria ai calci di rigore. Decisive le due parate di Gabaski. Nei 90′ i padroni di casa avevano sfiorato il gol con due incroci dei pali colpiti. L’Egitto affronterà il Senegal in finale.

Comments

comments