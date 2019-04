Coppa Italia, chi la vince incassa oltre 13 milioni di euro

Quanto vale vincere la Coppa Italia? Secondo i calcoli fatti da calcioefinanza oltre 13 milioni di euro

La Coppa Italia entra nel vivo. Tra stasera e domani si disputeranno le gare di ritorno delle semifinali tra Milan-Lazio e Fiorentina-Atalanta: chi passerà il turno si sfiderà sul campo dello Stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio. Ma quanto può incassere chi alzerà la coppa?

La Lega di Serie A ha fissato il montepremi complessivo a circa 18 milioni di euro: i premi iniziano ad essere distribuiti alle squadre a partire dal passaggio del turno degli ottavi. La finalista sconfitta incasserà circa 3,4 milioni di euro, mentre chi alzerà la coppa all’Olimpico incasserà premi per circa 5,2 milioni di euro.

Un’altra fetta di ricavi arriva dalla biglietteria. Come si legge nel regolamento della Tim Cup, redatto dalla Lega Serie A, “l’incasso lordo da biglietteria della finale della Competizione, al netto dell’aggio della concessionaria del servizio e dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell’incasso netto, è suddiviso come segue: 45% a ciascuna delle due società in gara; 10% all’organizzatrice della Competizione”.

Per un incasso, ad esempio, da complessivi quattro milioni di euro (simile a quelli delle ultime edizioni), ciascuna squadra può ricevere circa 1,8 milioni di euro ciascuno, mentre il resto finisce nelle casse della Lega Serie A: arrivare in finale potrebbe così valere valere oltre 5 milioni di euro, alzare la coppa invece potrebbe permettere di incassare circa 7 milioni di euro.

Senza dimenticare che chi vince la Coppa conquista anche l’opportunità di giocarsi la Supercoppa Italiana e l’accesso alla fase a gironi della prossima Europa League.

Per quanto riguarda la prossima Supercoppa, non è stata ancora stabilita né la data né la sede. È ancora in vigore infatti l’accordo per disputare la sfida in Arabia Saudita: secondo il contratto, dovranno essere disputate a Riyadh due delle prossime quattro edizioni. Se la Supercoppa 2020 si disputasse in Arabia, il montepremi da distribuire tra le squadre sarebbe pari a 6,75 milioni di euro (mentre altri 750mila euro saranno destinati alla Lega Serie A per un totale di 7,5 milioni), ovverosia 3,375 milioni di euro a testa. Che porterebbe il totale per chi vince la Coppa Italia a oltre 10 milioni di euro.

Nel caso in poi la vincente non si qualificasse attraverso il campionato, conquisterebbe direttamente l’accesso alla fase a gironi della prossima Europa League, premi garantiti per 2,92 milioni dall’Uefa per la sola partecipazione ai gironi (senza considerare quindi la fetta di market pool, oltre al botteghino per tre gare assicurate in casa). Per un assegno quindi garantito da circa 13 milioni di euro, legati alla sola vittoria della Coppa Italia.

Riportato da calcioefinanza.it

