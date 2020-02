Coppa Italia: grande attesa per Inter-Napoli, previsti oltre 60.000 spettatori a San Siro

Momento di grande entusiasmo in casa Inter dopo la vittoria in rimonta nel derby e l’aggancio alla Juventus in vetta alla classifica del campionato.

Anche per la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli la San Siro nerazzurra è pronta a rispondere presente.

Per la gara di questa sera previsti oltre 60.000 spettatori.

Secondo la Gazzetta dello Sport la gara non è considerata ad alto rischio anche per il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania, ma la Questura è comunque in allerta dopo gli incidenti di domenica sera in occasione della sfida con il Milan tra ultras interisti e ultras del Nizza infiltrati alleati contro le Forze dell’Ordine.

