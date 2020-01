Coppa Italia: il programma completo dei quarti di finale, le dirette TV in chiaro

Con Napoli-Lazio prendono il via i quarti di finale della Coppa Italia 2019-20. Tutte le sfide si giocano in partita unica ad eliminazione diretta.

Questo il programma completo, le partite iniziano tutte alle ore 20:45 e vengono trasmesse in diretta TV in chiaro su RaiUno:

MARTEDÌ 21 GENNAIO

NAPOLI – LAZIO ORE 20.45 RAIUNO;

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

Juventus-Roma;

Milan-Torino;

Inter-Fiorentina.

Le semifinali (andata 12 febbraio-ritorno 4 marzo) vedranno di fronte:

vincente Inter-Fiorentina contro vincente Napoli-Lazio;

vincente Juventus-Roma contro vincente Milan-Torino.

Ricordiamo che in caso di qualificazione il Napoli giocherebbe in trasferta la gara di andata e in casa al San Paolo quella di ritorno.

