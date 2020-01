Questa sera si disputa Juventus-Udinese, altro ottavo di finale di questa edizione di Coppa Italia; il primo tempo è terminato.

Primo tempo che vede la Juventus in vantaggio sugli ospiti per 2 a 0. Higuain subito dopo il primo quarto d’ora porta in vantaggio i padroni di casa, poi Dybala trasforma il rigore poco prima della mezz’ora; rigore arrivato dopo un fallo di Andrade.

Rimangono ancora 45′ da giocare.

