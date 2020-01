Coppa Italia, la Fiorentina elimina l’Atalanta: al Franchi finisce 2-1

Eliminazione a sorpresa per l’Atalanta, che agli ottavi di finale di Coppa Italia cade in casa della Fiorentina e saluta la competizione.

Il primo tempo si era concluso con la viola in vantaggio per 1-0, grazie al primo gol del neo acquisto Cutrone, che ha insaccato in rete su un bel suggerimento di Dalbert. Nella ripresa, al 67′, arriva il pareggio atalantino, con Ilicic che, lasciato colpevolmente solo, a porta sguarnita va a segno su assist di Malinovskyi. Tre minuti più tardi, Pezzella viene espulso per doppia ammonizione ma, nonostante l’inferiorità numerica, la Fiorentina trova il gol vittoria con Pol Lirola, lanciato da una geniale invenzione di Pulgar. La squadra di Iachini affronterà, dunque, l’Inter ai quarti di finale.

