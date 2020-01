Coppa Italia, Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Milan e Torino si scontrano questa sera per il quarto di finale di Coppa Italia alle ore 20 e 45; le due squadre hanno comunicato le formazioni ufficiali.

La coppia d’attacco scelta da Pioli è composta da Piatek e Rebic, con Ibrahimovic che andrà in panchina. Il Torino di Mazzarri, invece, è chiamato ad una buona prova dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta per 7 a 0. La vincente tra le due sfiderà la Juventus in semifinale.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. All.: Pioli.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi; Berenguer, Belotti. All.: Mazzarri.

