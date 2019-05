Corbo: “C’è la clausola nel contratto di Ancelotti ma lui resterà”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il lunedì’ in onda su Canale 8.

“Allan e Insigne sono nella stessa situazione. Allan può andar via se arriva un’offerta importante perché è un giocatore che è nel progetto ma che non è incedibile.

Insigne ha dato una prova di grande maturità. Ha visto dalla panchina Mertens, poi è entrato in campo con umiltà e vivacità. Da ieri nel progetto Napoli è rientrato Insigne ma questo non significa che resti anche se dovesse arrivare un’offerta che piaccia sia a lui che alla società.

Ancelotti ha buttato un sasso nello stagno quando ha parlato della clausola. C’è davvero questa clausola che però non è in entrata ma in uscita. Il Napoli si è concesso la possibilità di non confermare Ancelotti a fine stagione ma svelato questo retroscena l’allenatore rimarrà ed ha fortificato i rapporti con la società.”

