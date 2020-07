Corbo: “Non credo che andare al mare faccia bene ai calciatori, Osimhen è un contropiedista”

Il giornalista, Antonio Corbo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Su questo richiamo di Gattuso sulle barche e sulle feste credo che le partecipazioni fossero autorizzate. Credo che certi richiami almeno che non siano cose proprio gravi sia meglio dirle negli spogliatoi. Non so se queste dichiarazioni siano state gradite in società. Non so se ti fa bene andare al mare se sei in fase di preparazione.

Osimhen è un contropiedista. E’ molto forte fisicamente ed è veloce. Io lo vedo un calciatore contropiedista.”

