Montervino: “Il Napoli potrebbe avere un vantaggio rispetto al Barcellona”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Hamsik ha una capacità di controllo, di inserirsi e di fare gol che hanno avuto pochi calciatori nella storia. Ha una qualità fuori dal normale sia col destro che col sinistro e poi è un fuoriclasse anche fuori dal campo. Io lo adoro. Quando mi chiedono chi è il calciatore più forte con cui abbia giocato io dico sempre Marek.

Il Napoli, nella settimana prima della sfida col Barcellona, affronta Sassuolo, Inter e Lazio, tre formazioni impegnative. Paradossalmente sembra quando in ritiro affronti prima la squadra del posto, poi quella della Promozione, poi Eccellenza e così via per preparare la prima di campionato al meglio. Così hai anche la possibilità di valutare al meglio la condizione della squadra. Chissà se questo calendario non possa avvantaggiare il Napoli rispetto al Barcellona che rimane fermo.”

