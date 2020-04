Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha pubblicato il consueto bollettino serale sui dati del Coronavirus in Campania.

53 i positivi in più rispetto alla giornata di ieri, in Campania, su 2.623 tamponi eseguiti. Una percentuale bassissima di positivi, in pratica, in rapporto ai test effettuati. Di seguito tutti i dati:

