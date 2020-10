Coronavirus – In Campania oggi 1261 positivi su 14442 tamponi

Coronavirus – Il bollettino della Campania oggi racconterà di 1.261 nuovi positivi su 14.422 tamponi.



Ad annunciarlo è Vincenzo De Luca, presidente della Regione, nella sua consueta diretta social del venerdì per raccontare le ultime circa l’emergenza sanitaria: “In Campania la situazione demografica è delicata, guai se perdiamo il controllo sull’area metropolitana di Napoli. Siamo nel pieno della seconda ondata con numero maggiori rispetto a marzo e aprile, ma ci sono situazioni meno gravi con più asintomatici. Più ci avvicineremo all’inverno più avremo ospedalizzati. Le mezze misure non servono, c’è bisogno di decisioni forti e di non aspettare oltre. Più tarderemo a prendere decisioni più saremo costretti a prenderne di più gravi”.

Comments

comments