Coronavirus in Italia: 37 mila positivi su 238 mila tamponi

Protezione Civile e Ministero della Salute hanno aggiornato i dati relativi all’epidemia da Coronavirus con quelli delle ultime 24 ore.

Purtroppo, ancora una volta, le vittime del virus sono molte: 699 in 24 ore. Su poco più di 238 mila tamponi effettuati sono poco più di 37 mila i positivi; per quanto riguarda i guariti, sono 21 mila in 24 ore.

Di seguito i dati aggiornati:

Attualmente positivi: 777.176

Deceduti: 48.569 (+699)

Dimessi/Guariti: 520.022 (+21.035)

Ricoverati: 37.705 (+383) di cui in Terapia Intensiva: 3.748 (+36)

Tamponi: 19.962.604 (+238.077)

Totale casi: 1.345.767 (+37.242, +2,85%)

