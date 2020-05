Coronavirus: laboratorio di pipistrelli chiuso ad ottobre a Wuhan, intelligence al lavoro

A Wuhan, secondo un rapporto ottenuto da NBC News, ad ottobre potrebbe essersi verificato un evento pericoloso in un laboratorio.

Secondo un’analisi di dati relativi alla telefonia mobile, un laboratorio di Wuhan che studiava pipistrelli avrebbe chiuso a ottobre 2019. Lo riporta il Sun. Le agenzie di intelligence statunitensi e britanniche starebbero esaminando i dati e potrebbero aggiungere peso alle teorie secondo cui il Coronavirus sia collegato a pipistrelli o strani laboratori. Secondo un rapporto ottenuto da NBC News infatti, dal 7 al 24 ottobre non sono state riscontrate attività di telefonia mobile in una zona ad alta sicurezza nel complesso del laboratorio della città cinese da cui è partita l’emergenza Coronavirus.

Il rapporto, condotto da esperti privati, ha suggerito che potrebbe essersi verificato un “evento pericoloso” tra il 6 e l’11 ottobre, con la conseguente chiusura della struttura. Come sottolinea il Sun: “questo particolare non offre alcuna prova diretta della teoria secondo cui il virus sia stato diffuso accidentalmente da un laboratorio”.

Molti scienziati, ad esempio, sono scettici e sostengono che la spiegazione più probabile è che il virus sia stato trasmesso all’uomo attraverso gli animali in un mercato di Wuhan. Il primo caso del virus in Cina è stato fatto risalire al 17 novembre, ma i ricercatori stanno iniziando a metterlo in discussione.

