Coronavirus, prof. De Donno: “Plasma unico farmaco, molto più potente di un vaccino”

Il primario dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Radio sulla possibile cura per il Coronavirus.

“Il plasma, in questo momento, è l’unico farmaco specifico contro il covid. Non ce ne sono altri. E’, cioè, l’unico farmaco che agisce utilizzando le sostanze bioumorali presenti nel sangue dei guariti e usando gli anticorpi diretti contro il coronavirus. In pratica, è come se noi inoculassimo nei pazienti malati un vaccino che ha fatto il suo effetto dopo 20 giorni. Il plasma, quindi, è un qualcosa di molto più potente di un vaccino“

