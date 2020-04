Coronavirus, si pensa ai box in plexiglass tra gli ombrelloni

Il portale online de La Repubblica parla dell’ipotesi dell’utilizzo di box in plexiglass per dividere gli ombrelloni e garantire la sicurezza.

Con l’emergenza Coronavirus ancora in atto ed una fase 2 che potrebbe partire ad inizio maggio, si pensa a come garantire la sicurezza per l’estate. In particolare, l’ipotesi che sta prendendo piede per aiutare nella riapertura di bar, ristoranti e stabilimenti balneari è quello di utilizzare il plexiglass.

Un’idea arrivata da un’azienda vicino Modena, la Nuova Neon Group 2; alla base c’è l’utilizzo del plexiglass che crea uno schermo tra le persone e l’azienda è già al lavoro per l’utilizzo in banche, farmacie. Così, per l’estate e per stare in spiaggia, sta prendendo anche forma l’idea di utilizzare dei box di plexiglass.

Un’altra ipotesi per le spiagge è quella di separare gli ombrelloni a tre metri l’uno dall’altro. Due idee per far sì che l’estate non si passi in città tra le mura di casa.

