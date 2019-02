Corriere del Mezzogiorno: le Curve hanno provato a convincere Hamsik a restare fino a domani

Sulle colonne del Corriere del mezzogiorno si può leggere un retroscena relativo alla trattativa che ha portato Hamsik al Dalian Yifang.

“I tifosi delle curve hanno provato a convincere Hamsik a restare fino a domenica ma i tempi dell’affare col Dalian Yifang non l’hanno permesso e allora il tributo del San Paolo è rinviato. L’ ipotesi dell’amichevole estiva con il Dalian Yifang è concreta: se il ritorno di Marek non dovesse avvenire a stagione in corso quell’appuntamento, se sarà confermato, potrebbe diventare l’occasione giusta”.

